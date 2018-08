Schianto fatale per un 52enne

Malore alla guida

È accaduto questa sera sulla strada provinciale IX a San Paolo.

Un’automobilista di 52 anni è stato colto da un malore mentre era alla guida, perdendo così il controllo dell’auto e finendo la sua corsa contro un autoarticolato.

I soccorsi

La situazione è apparsa da subito critica, il 52enne era incastrato al posto di guida nelle lamiere della sua macchina, in stato di coscienza.

All’arrivo dei soccorsi, l’ambulanza dei volontari di Dello, un mezzo di soccorso avanzato di Orzinuovi con a bordo il medico e l’elisoccorso di Brescia, ha raccontato ai sanitari di essersi sentito male mentre era al volante. Subito dopo è andato in arresto cardiaco.

Una volta estratto è stato trasferito in codice in codice rosso in Eliambulanza agli spedali Civili di Brescia, dove é giunto pochi minuti prima delle 20.

Le condizioni

Purtroppo le sue condizioni erano disperate. Il 52enne è spirato presso il Pronto Soccorso del nosocomio cittadino.

Illeso l’autista del mezzo pesante.