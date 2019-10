Incidente a San Paolo in via Mazzini, coinvolta una ragazza di 24 anni.

Incidente a San Paolo

Incidente a San Paolo con un mezzo pesante in via Mazzini. E’ successo questa mattina alle 11.40 e nell’incidente è rimasta coinvolta una ragazza di 24 anni. Ancora non si conosce la dinamica: la missione è in corso in codice giallo e sul posto sono arrivati i soccorritori e la Polizia Stradale.

