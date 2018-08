Soccorsi in azione sulla Sp2 a Roccafranca per un incidente. Ferita una 21enne.

Incidente a Roccafranca

L’allarme è scattato alle 18.22. Inizialmente in codice rosso. Sul posto un’ambulanza e la Polizia stradale. Coinvolta una giovane di 21 anni, che è stata trasportata in ospedale a Chiari. Ma in codice giallo.

La dinamica

La dinamica del sinistro è tuttora al vaglio. La vettura sarebbe uscita di strada.