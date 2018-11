Nella notte un incidente a Pontoglio e un malore a Ghedi oltre che varie altre piccole emergenze.

Incidente

Alle 5 un 23enne è finito fuori strada a Pontoglio. Sul posto è intervenuta la Cri di Palazzolo per un possibile codice rosso che poi è migliorato in verde. Il ragazzo è stato accompagnato all’Ospedale di Chiari.

Malore

Alle 23.06 a Ghedi un uomo di 54 anni si è sentito male nell’impianto sportivo di via Olimpia. I soccorsi sono stati chiamati in codice rosso e sul posto è arrivata anche l’automedica oltre che l’ambulanza della cittadina. L’uomo è stato accompagnato all’Ospedale di Manerbio in codice rosso.

Alcool

Intossicazioni etiliche a Coccaglio per un 42enne e a Brescia.

TORNA ALLA HOME PAGE