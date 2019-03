Nella notte appena trascorsa un incidente ha coinvolto 6 persone.

Incidente

Due auto si sono scontrate in via Giuseppe Zanardelli a Orzinuovi. Era l’1.30. Sul posto è accorsa in codice verde l’ambulanza di Orzinuovi che ha soccorso sei giovani: due di 18 anni, tre di 19 e un ragazzo dall’età sconosciuta. Nulla di grave. L’ambulanza è ripartita sempre in codice verde per l’Ospedale di Chiari.

Emergenze

Sconosciute le ragioni per un’intervento a Brescia in viale Italia per soccorrere un uomo di 73anni mentre, sempre in città, un 44enne è stato soccorso per un malore in un impianto lavorativo.

Intossicazione etilica a Salò per un 25enne portato all’Ospedale di Gavardo in codice verde.

