Traffico rallentato da più di due ore in via Cavallotti a Montichiari a causa di un incidente stradale intercorso fra un’automobile e una motocicletta.

L’impatto violento che ha visto rovinare a terra il motociclista è avvenuto forse a causa di una svista causata da un riverbero di luce che avrebbe abbagliato la giovane monteclarense alla guida di una Dacia Duster.

Il motociclista, che vive poco lontano dal luogo dell’impatto, è stato ricoverato al nosocomio cittadino e avrebbe riportato una frattura del braccio.

Problematica la situazione della viabilità dell’incrocio scenario dell’incidente dove la moto ustruisce ancora il centro della strada in attesa dei rilievi del caso.

I Carabinieri, infatti, dopo più di due ore, non sono ancora giunti sul posto e i mezzi al centro della strada rischiano di provocare nuovi pericoli per coloro che percorrono la via.

Pare che a monte del disguido ci sia stata la mancata comunicazione fra il centralino di chiamata unico e le Forze dell’Ordine.

