Incidente a Manerbio e pochissime altre emergenze nella notte appena trascorsa.

Incidente

Poco prima delle 21 un’auto è finita contro un ostacolo lungo la strada per Leno. Sul posto i volontari di Verolanuova che hanno accompagnato il 48enne ferito all’Ospedale di Manerbio.

Emergenze

Pochissime altre emergenze se non due malori a Brescia: uno per un 75enne portato alla Poliambulanza, l’altro per un 61enne condotto al Sant’Anna. Entrambi gli interventi erano da codice verde.