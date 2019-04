Incidente a Manerbio: scontro fra due auto in via Cremona.

Incidente a Manerbio

Il sinistro è avvenuto verso le 17.50 in via Cremona, all’altezza del civico 1. Le modalità dell’incidente non solo ancora note: pare che due auto si siano scontrate. A bordo viaggiavano due persone. Sul posto le Forze dell’Ordine per i rilievi del caso e la viabilità. Allertata anche un’ambulanza della Croce Bianca di Brescia, arrivata in codice giallo. La missione è ancora in corso, fortunatamente nessuno è rimasto gravemente ferito.

