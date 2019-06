Incidente a Manerbio: è coinvolto un mezzo pesante. Sono in arrivo i soccorsi e i Vigili del fuoco. L’allarme è scattato in codice rosso.

Codice rosso a Manerbio. Un mezzo pesante è rimasto coinvolto in un incidente lungo la strada provinciale 668 nel tratto del raccordo con la statale 45bis. La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso e in loco si stanno precipitando anche i Vigili del fuoco. Attualmente sembrerebbero coinvolte nel sinistro due persone. Sul posto anche le Forze dell’ordine.

Seguiranno aggiornamenti

