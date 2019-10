Incidente a Manerbio: coinvolti un furgoncino, un camioncino e un terzo mezzo. La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 11.44 in codice giallo da via Piave.

Aggiornamento delle 12.20

Stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti sembra che il camioncino fosse fermo nel piazzale di un’abitazione di via Piave, con il retro del cassone che sporgeva leggermente. La donna che guidava il furgoncino si stava dirigendo fuori Manerbio,non ha visto il camioncino e l’ha tamponato. Nello scontro il camioncino è stato spinto in avanti e ha impattato contro un’auto che sostava nellosp iazzo, che ha schiacciato il 75enne contro il muro.

Incidente a Manerbio: coinvolti tre mezzi

Codice giallo a Manerbio, in via Piave, per un incidente che ha coinvolto due veicoli. Un furgone e un camioncino carico di legna si sono scontrati ed è scattata l’emergenza. Sul posto si sono precipitati auto medica e ambulanza della Croce Bianca di Brescia, mentre sono stati allertati anche i carabinieri per i rilievi del caso e la dinamica dell’incidente.

Stando ai primi dati forniti da Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, sembra che uno dei due coinvolti, un uomo di 75 anni, sia rimasto ferito gravemente.

