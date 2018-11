La nottata si è aperta con un incidente.

Incidente

Alle 21.21 in via Mancino, a Lonato, un uomo di 41 anni è caduto dalla bicicletta. Per fortuna non è stato nulla di grave. E’ stato soccorso dalla Cri di Calvisano e trasportato all’Ospedale di Desenzano. Inizialmente era stata chiamata un’automedica non più necessaria.

Malori e altre emergenze

Codice giallo per un 26enne che ha subito un infortunio nel campo sportivo di via Caprera. E’ stato accompagnato dall’automedica al Civile.

Malori a Darfo per un 48enne, Poncarale sul posto di lavoro, e poi a Rodengo e Manerbio.