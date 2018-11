Incidente a Linate, furgone urta l’ala di un aereo con a bordo circa ottanta persone. Sul posto vigili del fuoco e soccorritori del 118. Aeroporto chiuso.

Incidente a Linate, aeroporto chiuso

Momenti concitati a Linate dopo uno scontro in pista: l’aeroporto è stato chiuso. Secondo la prima ricostruzione un furgoncino di servizio avrebbe urtato l’ala di un aereo con a bordo circa ottanta persone. I passeggeri sono stati immediatamente evacuati e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco insieme ai soccorritori del 118. Nessuno tuttavia sarebbe rimasto ferito nello scontro e non ci sarebbero sversamenti di carbante in pista.

AGGIORNAMENTI SU LA MARTESANA.IT