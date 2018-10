Incidente a Leno durante una notte altrimenti tranquilla.

Incidente

Pochi minuti prima delle 23 un’auto è finita fuori strada a Porzano di Leno, in via Bagnolo Mella. Ferito un 23enne che è stato soccorso dall’ambulanza di Bagnolo e da un’automedica in codice rosso.

Le sue condizioni erano meno gravi del previsto e il ragazzo è stato trasportato alla Poliambulanza in codice giallo.

Malori

Due malori nella notte entrambi da codice verde: uno a Brescia per un 59enne e uno a Carpenedolo per una donna di 39 anni. Entrambi sono stati soccorsi dalla Croce bianca di Brescia.

