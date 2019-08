Incidente a Leno: coinvolto un mezzo pesante. La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 16.07 in codice giallo da via Leonardo da Vinci.

Incidente a Leno: coinvolto un mezzo pesante

Il codice giallo è scattato alle 16.07 da via Leonardo da Vinci a Leno. Un mezzo pesante è rimasto coinvolto in un incidente e la Croce rossa di Ghedi si sta dirigendo sul posto. A restare ferita è stata una donna di 56 anni. Allertata anche la Polizia stradale per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Stando ai primi dati forniti da Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, la donna non avrebbe riportato lesioni di grave entità.

TORNA ALLA HOME PAGE