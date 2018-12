Nottata movimentata quella appena trascorsa con diversi malori, un incidente da codice rosso, e varie aggressioni a Brescia.

Incidente

Alle 5.53 un’auto si è ribaltata in viale Guglielmo Marconi a Desenzano. A bordo un 42enne che è stato soccorso in codice rosso dall’automedica e dalla Croce rossa di Calvisano. E’ stato poi accompagnato all’Ospedale di Desenzano in codice verde.

Aggressioni

La prima della aggressioni in città è avvenuta alle 21.42 ai danni di un 42enne che si trovava in viale della Stazione, seguita, 28 minuti dopo la mezzanotte, da un’aggressione a un 19enne in via Carducci. Stessa situazione in piazzale Garibaldi con la ferita di un 26enne. Tutti gli interventi sono terminati in codice verde con l’accompagnamento dei feriti al pronto soccorso.

Malori

Fra i vari malori della notte quello più grave è avvenuto a Chiari. Alle 4.33 sono intervenuta in codice rosso un’automedica e l’ambulanza dei volontari di Pontoglio. L’uomo di 34 anni è stato poi accompagnato all’Ospedale di Chiari in codice verde.