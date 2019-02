Una donna è finita all’ospedale dopo l’incidente avvenuto a Dello.

Incidente a Dello

Fortunatamente è stato più lo spavento delle reali conseguenze dell’incidente. Intorno alle 14.15 una donna stava percorrendo la strada provinciale all’altezza di Dello quando ha svoltato in via XI Febbraio. Nell’effettuare questa manovra è andata a sbattere contro un’auto che si sta immettendo sulla sp. Sul posto sono subito arrivati i Carabinieri di Dello e i soccorritori: la donna che ha causato il sinistro, in evidente stato di shock, è stata portata all’ospedale per accertamenti anche se la situazione sembra essere sotto controllo.

TORNA ALLA HOME PAGE