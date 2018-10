Un incidente e vari malori hanno caratterizzato la nottata.

Incidente

Un’auto è finita contro un ostacolo in via Palazzolo a Coccaglio. E’ successo 43 minuti dopo la mezzanotte.

A bordo una donna di 38 anni soccorsa in codice rosso da un’automedica e dai volontari di Rovato. La donna è stata poi accompagnata alla Poliambulanza in codice rosso.

Malore

Grave malore a Brescia in un impianto sportivo di via Luigi Bazoli. Ad essere soccorso da un’automedica e dalla Croce bianca è stato un uomo di 55 anni poi accompagnato al Civile in codice rosso.