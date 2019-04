Incidente a Chiari in via Castrezzato. La chiamata ai soccorsi è scattata alle 16.45. Sul posto anche i Vigili del fuoco.

Incidente a Chiari

Codice giallo in via Castrezzato. Il sinistro si è verificato poco prima delle 17 e la chiamata ai soccorsi è scattata in codice giallo. Sul posto si sono precipitati i carabinieri di Castrezzato, la Polizia Stradale e i Vigili del fuoco. L’auto andava da Chiari verso Castrezzato e ha sbandato. La vettura si è completamente ribaltata nel campo dopo aver invaso l’altra corsia. Fortunatamente non arrivavano altre macchine sennò sarebbe potuta essere una tragedia. A bordo c’erano due persone: un uomo di 41 anni e uno di 37. Il passeggero è sull’ambulanza della Rovato soccorsi, ma riporta ferite lievi mentre il conducente appare completamente illeso.

Un maxi incidente si è invece verificato in autostrada A4 e al momento ci sono 10 chilometri di coda tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano.

