Incidente a Chiari: in arrivo soccorritori e Vigili del fuoco. L’emergenza è scattata in codice giallo poco dopo le 14.

Incidente a Chiari

Codice giallo a Chiari, in via Gugliemo Zanini, poco dopo le 14. L’incidente si è verificato nei pressi della rotonda vicino alla Gnutti. Si tratta di un ribaltamento, dunque sul posto oltre ai soccorsi stanno arrivando anche i Vigili del fuoco volontari di Chiari. Ancora non si conosce la dinamica del sinistro così come il numero delle persone coinvolte, ma non dovrebbero esserci feriti gravi.

