Incidente a Chiari: arrivano i pompieri. E’ successo in via Cologne, poco prima delle 8. Sul posto i soccorsi e i Vigili del fuoco.

Aggiornamento delle 8.30

Nessuno è rimasto gravemente ferito.

Incidente a Chiari

Codice rosso in via Cologne, una vettura è finita fuori strada poco prima delle 8. La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso e sul posto si stanno precipitando i Vigili del fuoco e il personale medico. Ancora non si conosce il numero dei coinvolti così come le generalità.

TORNA ALLA HOME