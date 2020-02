Incidente a Castrezzato: due auto si sono scontate in via 25 Aprile, ma è stata una notte abbastanza tranquilla.

Incidente a Castrezzato

Codice giallo a Castrezzato in via 25 Aprile. E’ successo poco prima di mezzanotte. Sul posto si sono precipitate le Forze dell’ordine e i Vigili del fuoco di Chiari. Sono rimasti coinvolti un uomo di 31 anni e una donna di 63 anni. Secondo Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza, c’è stato un trasporto in codice giallo all’ospedale di Chiari.

