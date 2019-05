Incidente a Calvisano: elisoccorso in arrivo in via San Michele insieme a un’ambulanza e ad un’auto medica. Ferito un 17enne che ha urtato contro un’auto con la bici.

Aggiornamento delle 14.40

Pare che il giovane fosse da poco uscito da scuola, a Viadana, e si stesse recando a casa. Durante le operazioni di soccorso era cosciente e parlava e, fortunatamente, non è in pericolo di vita. Sul posto anche Polizia Locale e la Polizia Stradale.

Aggiornamento delle 14.30

In terra un giovane di 17 anni, di origini marocchine, assistito dai paramedici della Croce Rossa di Calvisano. Vicino a lui la bicicletta con cui arrivava da Viadana, quando, per cause ancora da accertarsi, ha terribilmente urtato contro una Seat. Sul posto si attendono la Polizia Stradale e i carabinieri.

Incidente a Calvisano: elisoccorso in arrivo

La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 14.10 da via San Michele a Calvisano. Una persona è rimasta coinvolta in un incidente stradale e sul posto si stanno precipitando un’ambulanza, un’auto medica e l’elisoccorso. Il codice dell’emergenza è giallo: non dovrebbero esserci dunque feriti in pericolo di vita. Ma queste sono solo le prime informazioni date dall’Azienda regionale emergenza urgenza (Areu). Seguiranno aggiornamenti.

