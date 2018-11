Alcune emergenze nella notte ma nulla di grave.

Incidente a Brescia

In città un’auto è finita contro un ostacolo in via Dalmazia. La donna di 33 anni che era a bordo è stata soccorsa dalla Croce Bianca di Brescia ed è stata condotta alla Poliambulanza in codice giallo.

Le altre emergenze

Un’aumbulanza è intervenuta in un’azienda di Chiari alle 22.42, ma sembra per nulla di grave visto che non ha accompagnato nessuno all’ospedale.

A Brescia un 39enne è stato soccorso per un malore e un 23enne per intossicazione etilica.