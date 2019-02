Incidente a Bassano: nel sinistro, avvenuto poco fa, è rimasto coinvolto un ragazzo di 15 anni.

Incidente a Bassano

Attimi di paura in via Galanti, dopo poco fa si è verificato un incidente in cui è a rimasto coinvolto un adolescente. Il sinistro è avvenuto in via Galanti, verso le 18. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un tamponamento fra due mezzi, un automobile e il motorino guidato da un ragazzo di 15 anni. Fortunatamente non sembra essere grave: soccorso in codice giallo, il mini centauro è stato aiutato dai paramedici della Croce Bianca di Brescia. La missione risulta ancora in corso.

Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso.

TORNA ALLA HOME PAGE