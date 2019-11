Incidente a Bagnolo: auto finita fuori strada. La chiamata ai soccorsi è partita in codice giallo intorno alle 11.

Incidente a Bagnolo

Codice giallo a Bagnolo Mella. Un’auto è finita fuori strada in via Montirone. La chiamata ai soccorsi, intorno alle 11, è partita in codice giallo. Sul posto si sono precipitati i sanitari a bordo dell’ambulanza. L’intervento non sembra di grave entità, ma sono ancora in corso tutti gli accertamenti e non è ancora stata ricostruita la dinamica.

