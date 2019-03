Incendio nei campi a Manerbio: i Vigili del Fuoco sono attualmente sul posto.

Incendio nei campi a Manerbio

Il fatto è accaduto poco fa, alle porte della città. I motivi sono ancora da chiarire, ma quello che è certo è che i campi che costeggiano via Madre Teresa di Calcutta e via Nikolajwka hanno preso fuoco. Immediata la segnalazione e l’arrivo dei Vigili del Fuoco, che in questo momento si stanno adoperando per domare e spegnere l’incendio.

