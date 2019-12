Incendio in un condotto di areazione in una fonderia. Ecco cosa è successo questa notte a Pavone del Mella, sono intervenuti i Vigili del fuoco.

Incendio in condotto di areazione

L’emergenza, come raccontato in “Sirene di notte“, si è verificata questa nottea Pavone Mella, in una fonderia. L’incendio ha interessato un condotto di aspirazione. Sul posto, in via Brescia, è stata inviata una partenza dei Vigili del fuoco da Brescia Centrale e da Verolanuova. Poi, sono arrivati i supporti con autobotte e scala da Orzinuovi e Brescia. Sul posto anche il Funzionario di Guardia. Presente anche il 118 che si è occupato di soccorrere i presenti. E’ stato registra un codice giallo tra i dipendenti dell’azienda.

