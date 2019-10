Aggiornamento delle 10.45

Dalle ricostruzioni sembra che a causare l’incendio si stato un cortocircuito di una presa elettrica, dalla quale è scaturita la scintilla che ha dato fuoco a una brandina e un materasso. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto: l’appartamento, infatti, era disabitato.

Incendio in un appartamento

E’ successo questa mattina, in via Matteotti, nel cuore del paese. Secondo le prime informazioni sembra che i soccorsi siano intervenuti su un principio di incendio sviluppatosi al primo piano di un condominio: sul posto i Vigili del Fuoco di San Polo e di Verolanuova, che si sono adoperati per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Sembra che nessuno sia rimasto ferito o intossicato. Sono in corso le indagini per fare chiarezza sulla natura dell’accaduto.

