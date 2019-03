L’evento è ancora in corso

Incendio in impianto lavorativo a Bassano Bresciano

Sul posto diversi mezzi dei Vigili del Fuoco giunti da Brescia, San Polo, Orzinuovi e Verolanuova. A loro si sono uniti i volontari della Croce Bianca di Brescia sezione Pontevico con l’ambulanza e il mezzo di soccorso avanzato con a bordo il medico da Orzinuovi.

L’allarme al soccorso tecnico e sanitario è scattato pochi minuti prima delle 15 per un incendio all’interno di un impianto lavorativo sito in via Brescia, in un’azienda specializzata in finiture in metallo.

Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate in questi minuti i Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme che hanno interessato la struttura, per poter proseguire poi ad una verifica all’interno.

Pare che all’interno dell’impianto non ci fossero dipendenti. L’unico ad esser trasportato in questi minuti in ospedale è un Vigile del Fuoco attivo nelle operazioni di soccorso.

Il resto potrà essere confermato solo dopo gli opportuni accertamenti. Per quanto accaduto è comunque stata attivata la maxi emergenza.

Sul posto a coordinare il traffico all’interno della via i Carabinieri.