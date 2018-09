È accaduto ieri

L’incendio ha divorato oltre 200 balle di pieno

Un incendio si è verificato ieri in una cascina bagnolese in via Ghedi. Le fiamme, fortunatamente, si sono scatenate in un’area esterna alla struttura, dove erano stoccate oltre duecento balle di fieno.

Pare che l’origine dell’incendio sia l’autocombustione delle stesse.

Tempestivo l’intevento dei Vigili del Fuoco volontari di Verolanuova, che sono stati poi impegnati per diverso tempo per spegnere le fiamme.