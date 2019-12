Incendio in azienda a Pavone. La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso, intorno alle 2.

Incendio in azienda

Codice rosso a Pavone del Mella. Secondo Areu, Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, la chiamata ai soccorsi per un incendio è scattata intorno alle 2, in via Brescia. E’ successo in una fonderia. E’ rimasto coinvolto un uomo di 44 anni che è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Ancora non è noto cosa sia realmente accaduto.

TORNA ALLA HOME