Incendio in appartamento in viale Mellini: bruciati mobili e materassi, ma per fortuna i Vigili del fuoco hanno subito domato le fiamme.

Incendio in appartamento in viale Mellini

E’ successo in un appartamento del terzo piano di un palazzo in viale Mellini, nei pressi della scuola. L’incendio è stato subito domato dai Vigili del fuoco di Chiari che, intervenuti tempestivamente, sono riusciti a spegnere le poche fiamme che, comunque, avevano già creato diverso fumo.

Strada chiusa, ma nessun ferito per fortuna

La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di messa in sicurezza, ma nessuno è in pericolo fortunatamente. Alcune persone, che si trovavano in casa al momento dell’incendio, sono state soccorse per gli accertamenti del caso dai volontari dell’ambulanza di Pontoglio. Paura per la famiglia con bambini minorenni che si trovava all’interno dell’abitazione del terzo piano, ma nessuno è ferito o intossicato dal fumo. Bruciati alcuni mobili e dei materassi. L’intervento dei pompieri ha evitato il peggio. Ancora sconosciute le cause.

