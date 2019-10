Incendio alla Solat di Castelletto di Leno: fiamme ancora vive e pompieri in azione. I Vigili del fuoco stanno lavorando da ore, i danni sono milionari.

Incendio alla Solat – Arpa in azione

Le fiamme non si placano, sono ancora vive. I Vigili del fuoco sono al lavoro da ore alla Solat di Castelletto di Leno. I danni riportati dal caseificio sono davvero ingenti. Si parla di milioni. Arpa sta posizionando le centraline per il controllo dell’aria nel territorio di Cigole perché sembra che la nube abbia intrapreso quella direzione. Il fumo nero si è visto a chilometri di distanza finché non è diventato buio e anche con la notte è ancora ben visibile. I pompieri continuano a lavorare imperterriti e la strada che conduce all’impresa resta chiusa.

L’incendio

L’incendio è partito verso le 15. I pochi dipendenti all’interno non sono rimasti gravemente feriti, ma hanno riportato lievi intossicazioni. Uno anche ustioni di secondo grado. Sul posto anche le Forze dell’ordine, l’Asst del Garda e la Protezione civile per dare una mano.