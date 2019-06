Incendio al cimitero di Manerbio, a fuoco le sterpaglie. Fortunatamente, grazie all’intervento dei Vigili dei Fuoco di Verolanuova, i danni sono stati contenuti.

Incendio al cimitero

Il rogo è scoppiato questa notte, verso le 2 e mezza, nel campo che si affaccia a fianco del muro che delimita l’ingresso secondario del cimitero, vicino al parcheggio. A prendere fuoco sono state le sterpaglie (rami, erba e altri resti) accumulati nell’area. Allertato dalle fiamme che stavano divampando, un cittadino ha allertato i soccorsi: sul posto i Carabinieri di Manerbio e i Vigili del Fuoco di Verolanuova che, non senza fatica, si sono adoperati per spegnere l’incendio.

Le operazioni

Per domare le fiamme è servita più di un’ora di lavoro, ma per fortuna i danni sono stati contenuti e il fuoco non ha danneggiato la struttura del camposanto. Per quanto riguarda le cause non è stato trovato nessun elemento che possa fare risalire a un atto doloso. La pista più plausibile è quella dell’autocombustione delle sterpaglie, dovuta al caldo accumulato nel corso della giornata.

TORNA ALLA HOME PAGE