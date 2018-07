Oltre che l’incendio a Toscolano vari incidenti ci sono stati nella notte.

Incendio

Per ora si sa poco di quando successo a Toscolano, se non che in via Messaga è scoppiato un incendio alle 4.45. Sono state soccorse tre persone: due uomini di 35 e 65 anni e una donna di 49. Uno di loro è stato accompagnato all’Ospedale di Gavardo in codice verde.

Incidenti

All’1.15 a Gussago in via Zenone un mezzo si è ribaltato. Sono arrivati in codice rosso l’automedica e la Croce verde di Ospitaletto che hanno accompagnato un 40enne al Civile. Le sue condizioni sembrano essere migliorate passando a codice giallo.

Attorno alle 6.30 un ciclista è stato investito in via Cadorna a Brescia.Soccorso dalle Cri è stato trasportato alla Poliambulanza in codice verde.

Infortunio e malore

Alle 23.45 un uomo di 54 anni si è infortunato sul posto di lavoro a Passirano in via Europa. E’ stato soccorso da un’automedica e dal Soccorso fraterno e trasportato all’Ospedale di Ome in codice verde.

Automedica anche a Desenzano per una donna di 84 anni che ha avuto un malore ed è stata poi trasportata all’Ospedale di Desenzano in codice giallo.