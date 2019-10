Incendio a Rudiano: Vigili del fuoco in azione. L’allarme è partito intorno alle 10.20.

Incendio a Rudiano

La sirena suona e i pompieri corrono. L’allarme è scattato intorno alle 10.20 tra via 4 novembre e via Papa Giovanni XXIII. Le fiamme sono scaturite in una casa e ad accorgersi del fumo è stato un vicino di casa allertato da un’altra residente della via. Sul posto ci sono tre unità di Vigili del fuoco: due da Chiari e una da Orzinuovi. Presenti anche i soccorritori, ma non dovrebbero esserci feriti.

Le operazioni e le cause

I pompieri sono entrati e stanno cercando di domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Le fiamme devono aver preso piede al primo piano, probabilmente sono state scaturite da un corto circuito della lavatrice. Al momento dello scoppio dell’incendio non c’era in casa nessuno, i proprietari sono arrivati subito dopo.

