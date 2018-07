Incendio a Pontoglio attorno alle 13.

Incendio

Aggiornamento delle 13.40

Sembra che l’incendio sia circoscritto soltanto al tetto e sottotetto.

In fiamme la palazzina di via Dante Alighieri. Al momento sembra non ci siano feriti e che nelle abitazioni coinvolte dalla fiamme non ci fosse nessuno, ma i controlli sono in corso. Sono uscite dai loro appartamenti una trentina di persone che stanno guardando con appressione alle operazioni di spegnimento.

Sembra che ad andare a fuoco sia il sottotetto dello stabile.

I Vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza l’intera area e sul posto anche i Carabinieri di Chiari e i rappresentanti dell’Amministrazione mentre la Polizia Locale è impegnata a deviare il traffico.