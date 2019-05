Incendio a Ospitaletto: capannone in fiamme in via Martiri della Libertà. Al civico 16 sono intervenuti i Vigili del fuoco, al lavoro proprio ora.

Aggiornamento delle 10.50



Sul posto, in via Martiri della Libertà, sono intervenuti anche carabinieri e Polizia Locale. In tutto sei mezzi dei Vigili del fuoco. L’incendio è stato spento, ma i pompieri sono ancora al lavoro all’interno del capannone. Le persone che lavorano nell’azienda interessata e in quella situata proprio accanto sono state evacuate

Incendio a Ospitaletto: capannone in fiamme

L’allarme è scattato una ventina di minuti fa in via Martiri della Libertà, 16. A Ospitaletto ha preso fuoco un capannone vicino alla piazza del Mercato e il fumo si vede a centinaia di metri di distanza. Sul posto si sono diretti i Vigili del fuoco di Chiari. Non sembra, fortunatamente, che ci siano feriti. Seguono aggiornamenti.

