Un nuovo incendio si è propagato a Montichiari in una palazzina di via Mantova. Il tempestivo arrivo dei Vigili del Fuoco di Castiglione e Montichiari ha scongiurato danni ingenti allo stabile e l’ulteriore propagazione delle fiamme in una zona molto popolosa della città.

Tra le cause probabili un mal funzionamento elettrico

Tra le cause probabili dell’incendio un mal funzionamento di attrezzature elettriche in uso in quel momento all’interno dell’abitazione. Ricoverata al Civile in codice giallo una donna che ha riportato ustioni in varie parti del corpo.