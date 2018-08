Incendio nel tardo pomeriggio a Montichiari. Per un incidente domestico involontario ha preso fuoco un’abitazione sita in vicolo Moreni nella frazione di Borgosotto. Ad intervenire tempestivamente in loco la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco di Castiglione.

Intossicato un bambino di cinque anni

I Vigili del Fuoco hanno prontamente domato le fiamme, mettendo in salvo la famiglia di origine egiziana che vi aveva preso alloggio da pochi mesi. Intossicazione lieve per il bimbo di 5 anni e per il padre, entrambi trasferiti in ospedale per ulteriori accertamenti. Illesi la mamma e il bimbo più piccolo della coppia. Evidenti anche i danni che l’abitazione ha riportato al suo interno. La casa è stata dichiarata al momento inagibile.