Aggiornamento delle 12.30

L’incendio ha compromesso la stabilità dell’immobile. Pertanto l’Amministrazione, per garantire la sicurezza, ha chiuso il piccolo passaggio pedonale che unisce via Circonvallazione Nord a via Finiletto. I pompieri stanno ancora lavorando. Via Circonvallazione è però parzialmente transitabile, per circa 200 metri, fino a via IV Novembre. L’invito è di prestare attenzione.

Incendio a Castrezzato

L’incendio è scoppiato questa mattina, all’alba, in una cascina disabitata nei pressi della chiesa e non è passata inosservato: il fumo era visibile da lunga distanza e anche l’odore acre, in breve tempo, ha invaso il paese. E’ successo in via Circonvallazione Nord, proprio dietro la chiesa. Castrezzato si è svegliata fra le sirene dei Vigili del Fuoco, tre unità giunte da Chiari, Orzinuovi e Brescia. Sembra che nessuno sia rimasto ferito, ma ancora non sono chiare le cause che hanno portato allo scoppio del rogo.

Sono in corso le indagini, ma dalle prime informazioni potrebbe essere partito tutto dalla canna fumaria della cascina.

