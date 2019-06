E’ notizia di queste ore lo scoppio di un incendio alla ditta Stemat srl di via Maestri del Lavoro a Castenedolo. L’impressa tratta in particolar modo rifiuti metallici. Le fiamme sono partite da un container contenente proprio questo tipo di materiali.

L’incendio

Non è ancora chiaro il motivo per cui è scaturito l’incendio che è stato domato da due squadre dei figli del fuoco arrivate da Brescia. La seconda è stata chiamata in seguito, a supporto della prima che aveva gettato della schiuma sulle fiamme, mossa che però non ha avuto l’effetto sperato. La seconda operazione è stata quella di coprire il materiale infiammato con della sabbia.

Da 525 gradi a 405 gradi

Al momento si sta monitorando la temperatura con una termocarica. Alle 18 la temperatura era di 525 gradi, mentre un quarto d’ora dopo era di 405 gradi, quindi scesa di oltre cento gradi. Procedendo in questo modo, si pensa di concludere le operazioni di spegnimento.

I feriti e l’impatto sull’ambiente

Non ci sono feriti e non ci sono problemi di inquinamento ambientale, anche se è stata presente una squadra di Arpa in quanto si tratta di trattamento rifiuti.

