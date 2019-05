Incendio a Bassano, salvi madre e figlio che si trovavano all’interno dell’appartamento.

Incendio a Bassano

Attimi di paura in via Commenda a Bassano, dove un incendio ha divorato un appartamento. Erano circa le 7.30: in casa, quando le fiamme si sono sviluppate, si trovava una donna di origini indiane con il figlio di circa 3 anni. Fortunatamente sono riuscite a lasciare l’edificio prima che il rogo potesse coinvolgerle. Il marito della donna, invece, era al lavoro. Allertati i Vigili del Fuoco di Verolanuova sono prontamente giunti sul posto e si sono adoperati per spegnere l’incendio, scoppiato proprio all’interno dell’appartamento: un rogo “anomalo”, come definito dal sindaco di Bassano Giovanni Paolo Seniga, di cui ancora non sono state identificate le cause. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Verolanuova per il rilievi del caso.

La via è stata bloccata alla circolazione per tutta la durata delle operazioni di spegnimento.

L’appartamento intanto è stato dichiarato inagibile.

