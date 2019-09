Inaugurato il parcheggio dell’ex Morcelli a Chiari. Si è tenuto a mezzogiorno il taglio del nastro alla presenza del sindaco Vizzardi.

Pronti, via. E’ stato inaugurato il parcheggio dell’ex Morcelli. Il sindaco Massimo Vizzardi, con il vicesindaco Maurizio Libretti e l’architetto Aldo Maifreni, ha tagliato il nastro della nuova area di sosta sorta vicino al Polo scolastico della primaria. Il parcheggio, con i suoi 190 stalli di sosta sarà di appoggio non solo per la scuola, ma anche per tutta l’area storica della città. La sua realizzazione ha fatto parte del progetto di riqualificazione della zona, che ha visto proprio nella nascita delle scuole l’innesco per la sua riprogettazione in senso più funzionale, moderno e vicino alle esigenze della cittadinanza. Inoltre, tramite le piste ciclabili interne, è possibile raggiungere in poco tempo la ciconvallazione e di conseguenza il centro storico.

La regolamentazione

In occasione delle Quadre tutte le aree di sosta sono prive di regolamentazione. Il parcheggio sarà al mattino con la sosta regolamentata dal disco orario (due ore), mentre al pomeriggio resta libero.

