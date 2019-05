Questo pomeriggio nella scuola dell’infanzia Ferrari si è festeggiato due volte: la conclusione dell’anno di attività didattiche ed il nuovo giardino

Una grande festa

L’esibizione dei bambini è stata lo sfondo ideale all’inaugurazione del nuovo giardino. Il progetto, ideato anche con i suggerimenti dei bambini, ha previsto una manutenzione straordinaria dei giochi, tutti sono stati dotati di tappetini antishock, il manto erboso è stato sistemato e le radici degli alberi nascoste da fioriere costruite ad hoc, con tanto di pedane, che potranno essere usate dai bambini anche come orto didattico. L’intera operazione è stata possibile grazie alla generosità di Antonella Corazzi, che ha coperto per intero i costi dei lavori. “Dedico questa donazione a mio padre, Paolo, è lui che mi ha insegnato l’importanza del donare”, ha raccontato Corazzi. Marilena Barbariga, presidente della fondazioni Ferrari, non ha mancato di ringraziare. “Grazie ad Antonella abbiamo un bel giardino: è importante che i bambini siano educati alla bellezza”, ha spiegato la presidente. La giornata si è conclusa con la benedizione di don Alessandro Tuccinardi.

