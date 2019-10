Inaugurata la via dei Cavalieri della Repubblica Italiana a Chiari. La cerimonia si è tenuta questa mattina prima in piazza e poi alla nuova strada.

Inaugurata via dei Cavalieri

Una piccola cerimonia per inaugurare la nuova via di Chiari: via Cavalieri della Repubblica Italiana. Il “taglio del nastro” è avvenuto questa mattina. Autorità civili e militari, associazioni d’arma e sopratutto i cavalieri, protagonisti dell’evento, si sono ritrovati prima in piazza Martiri della Libertà per la deposizione della corona di fiori al monumento ai Caduti e poi hanno raggiunto il nuovo indirizzo. La targa è stata scoperta dal cavalier Lucio De Martino. Sono invece intervenuti il presidente sezionale Pasquale Cardillo e il sindaco Massimo Vizzardi per i discorsi. A seguito della benedizione di monsignor Gian Maria Fattorini, il segretario nazionale Francesco Tudisco ha salutato i presenti. La nuova via si trova poco prima di via Carlo Alberto dalla Chiesa, procedendo dritti dal parco Rogge.

