Inaugurata anche la nuova rotonda a Gottolengo. Il sindaco Giacomo Massa ha dato una nuova sforbiciata al nastro in una importante mattinata.

Inaugurata anche la nuova rotonda

Mattina di tagli del nastro a Gottolengo. Dopo l’inaugurazione della scuola dell’infanzia statale è toccato anche alla rotonda. “Questa è un’opera che mette in sicurezza un tratto di strada importante, tra l’altro davanti a una scuola. Era una delle cose fondamentali nel nostro programma della campagna elettorale. Si tratta di un’opera di compensazione costata circa 70mila euro. E’ strategica dal punto di vista della sicurezza perché va a regolamentare un incrocio problematico che nel corso degli anni è stato il fulcro di sinistri stradali ed era richiesto dai cittadini, ma anche dai genitori che usufruiscono della scuola dell’infanzia Caprettini”, ha evidenziato il sindaco Giacomo Massa. La rotonda va a regolamentare l’incrocio tra via Circonvallazione Nord, via Umberto Primo, via Celso cami e via Perini.

TORNA ALLA HOME