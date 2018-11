Foto di Simone Casiraghi, Facebook

Fanno paura le due frane cadute nel territorio Comunale di Corteno Golgi in Valcamonica e vicino ad Aprica, in Provincia di Sondrio.

Frane a Corteno Golgi e Aprica

Una frana è caduta la sera del 31 ottobre arrivando molto vicina a una palazzina di Corteno Golgi, in Alta Vallecamonica. In quel caso sono state 30 le persone sfollate. Inoltre un grosso ammasso di terra e fango, generato dall’ondata di maltempo tra domenica e lunedì, vicino alle piste da sci, tra la pista Valbione e Baradello, minaccia di muoversi.

Famiglie evacuate

Difronte alla situazione, il Sindaco di Aprica, Dario Corvi, in via precauzionale ha emesso un’ordinanza per far evacuare sei case ritenute a rischio. Il provvedimento interessa principalmente case vacanze ma sono tre le famiglie sfollate. A Corteno Golgi invece il sindaco ha emanato un’ordinanza di evacuazione per un’abitazione che si trova nella frazione San Pietro. Una trentina le persone che in questo caso sono state allontanate.

Sopralluogo della Regione

Questa mattina l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, è in Valcamonica per un sopralluogo nelle zone colpite da maltempo. Saranno presenti anche il consigliere regionale Francesco Ghiroldi, il presidente del consorzio Gionatan Bonomelli e i sindaci delle zone colpite da maltempo.