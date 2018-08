Al via la terza edizione dell’evento

Festa ma anche sicurezza

Appuntamento immancabile per i senighesi e la Bassa in generale in scena nel week end “Seniga Insieme”.

Giunta alla sua terza edizione la festa che prenderà il via domani, sabato 1 settembre e domenica 2, alla quale hanno dato il supporto tutte le associazioni locali.

Organizzatrice dell’evento l’associazione sportivo culturale di Seniga, alla quale non hanno fatto mancare il proprio sostegno l’Avis, l’Aido, il Comune e il comitato “Tutti insieme per Comella”.

Ad aprire l’evento, domani alle 14.30 le partite amichevoli di calcio tra giovanissimi ed allievi. Nel frattempo dalle 14 alle 18 presentazione presso la palestra dei corsi sportivi invernali 2018-2019, quali intensive workout. Un’altra presentazione si terrà domenica alle 10 per il corso di Yoga e alle 18 quello della Planet Gym.

A disposizione un truccabimbi mentre per i più grandi prove di tiro con l’arco.

Domani al campo da calcio, e domenica in palestra, alle 17, consegna di due defibrillatori da installare all’interno delle due strutture sportive.

Alle 18 Happy hour con Dj e inaugurazione del nuovo chiosco presso il parco giochi comunale.

Domenica 2 settembre alle 9.30 “Memorial dei Memorial” Seniga verso Scandolara Ripa d’Oglio e Alfianello, per ricordare Alberto Sterza, Mirko Zanazzi e Lorenzo Mariolini.

Per tutta la durata della manifestazione gonfiabili per bambini, acqua volley e calcio balilla umano, gratis per tutti e attivo servizio bar e ristorazione.