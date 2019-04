In fiamme un garage in via Conte Secco d’Aragona a Cazzago. Sul posto stanno correndo i Vigili del fuoco volontari di Chiari.

Incendio a Cazzago San Martino. In fiamme un garage in via Conte Secco d’Aragona a Cazzago. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Chiari. Ad aver preso fuoco sono state in realtà alcune tettoie. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito: solo una signora incinta è stata trasportata in ambulanza per accertamenti dopo aver respirato del fumo. Sul posto anche i carabinieri del Radiomobile di Gardone Val Trompia. Le abitazioni non sono state intaccate dalle fiamme.

